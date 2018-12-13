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Затычка в "Союзе" оказалась тампоном
Затычка в "Союзе" оказалась тампоном

Медитирующего монаха убил леопард 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Shutterstock
В Индии монах пошел в лес ради медитации, во время которой был атакован и убит леопардом. Об этом сообщает BBC News.
Инцидент произошел в индийском штате Махараштра. Монах по имени Рахул Вальке (Rahul Walke) отправился в близлежащий лес, чтобы заняться медитацией под деревом. Он забрел на территорию национального парка Тадоба, в котором в том числе находится тигровый заповедник.
Буддистский храм, в котором жил Вальке, находится на территории леса, но монах в поисках уединенного места захотел отойти от него на опасное расстояние. При этом, как утверждают местные власти, обитателей храма предостерегали от подобных прогулок.
Один из монахов рассказал, что видел нападение на своего собрата, когда принес ему утреннюю еду. Он отправился за помощью, но когда вернулся с подмогой, Вальке уже был мертв.
На данный момент работники заповедника намерены изловить леопарда. «Мы уже установили две клетки и ловушку с камерой, попробуем обезвредить животное», — отметил один из них.
Семье погибшего выплатят компенсацию в размере 1,2 миллиона рупий (1,1 миллиона рублей).
В заповеднике Тадоба обитает 88 тигров, а также другие звери, среди которых — леопарды, ленивцы, гиены и барсуки.
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