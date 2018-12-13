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Затычка в "Союзе" оказалась тампоном
Затычка в "Союзе" оказалась тампоном

После крушения поезда в Анкаре задержали трех человек 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В рамках расследования крушения скоростного поезда в Анкаре задержали трех человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«При катастрофе скоростного поезда на станции Маршандиз в Анкаре девять граждан погибли, в том числе три машиниста. Выражаю соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Начато расследование, в рамках которого задержаны три человека», — рассказал Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.
Крушение скоростного поезда по пути из Анкары в Конью произошло в четверг утром из-за столкновения с локомотивом. С рельсов сошли три пассажирских вагона и перевернулись, а также обрушился протараненный вагонами переход, в результате чего пострадали 84 человека. В настоящий момент 34 из них находятся в больницах, при этом двое — в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Фахреттина Коджу.
Ранее РИА «Новости» сообщало о девяти погибших и 47 пострадавших в результате столкновения поезда и локомотива.
Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила, что, «по предварительным данным турецких экстренных служб, россияне не пострадали».
В настоящий момент движение скоростных поездов из Анкары восстановили по всем направлениям. Уточняется, что пока они «следуют не с центрального вокзала, а с вокзала Эръяман на окраине Анкары».
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