В Махачкале арестовали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии

Суд в Махачкале арестовал на 10 суток подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии, сообщается в четверг на официальном сайте Советского районного суда Махачкалы.

"Суд избрал в отношении Мачиева Шахбана Магомедовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 10 дней до 20 декабря включительно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае предъявления обвинения Мачиеву мера пресечения будет продлена сроком на два месяца до 10 февраля 2019 года.