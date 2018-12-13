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В Махачкале арестовали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Fotolia / sebra
Суд в Махачкале арестовал на 10 суток подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии, сообщается в четверг на официальном сайте Советского районного суда Махачкалы.
"Суд избрал в отношении Мачиева Шахбана Магомедовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 10 дней до 20 декабря включительно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае предъявления обвинения Мачиеву мера пресечения будет продлена сроком на два месяца до 10 февраля 2019 года.
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