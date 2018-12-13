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Тело жителя Якутии обнаружили в номере гостиницы на севере Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постоялец найден мертвым в гостинице в столичном районе Беговой, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратилась администратор гостиницы «Скаковая» на ул. Скаковая, которая сообщила, что в одном из номеров обнаружен труп 36-летнего постояльца, приехавшего из Якутска.
«Тело лежало на полу лицом вниз. Давность наступления смерти и ее причину при визуальном осмотре установить не удалось. Покойного отвезли в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщил источник.
Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли личные вещи умершего, в том числе золотую цепочку с крестиком. Проводится дальнейшая проверка.
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