На Украине водитель случайно нашел бомбу в своем автобусе

Водитель рейсового автобуса получил в Одессе коробку в качестве багажа и возил ее несколько дней; за ней никто не пришел и он решился вскрыть ее: в посылке обнаружилось самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, сообщает главное управление полиции Одесской области.

«О нем в полицию сообщил водитель рейсового автобуса. Самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство ему передал на столичном вокзале неизвестный. Багаж должны были забрать по прибытию в Измаил. Не дождавшись получателя, перевозчик через несколько дней открыл коробку и обнаружил подозрительные предметы», — поясняется в сообщении полиции, передает РИА «Новости».

Специалисты осмотрели содержимое коробки и выявили самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство, которое разрядили.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В марте 2017 года дворник в Киеве обнаружила в одном из мусорных баков самодельное взрывное устройство.