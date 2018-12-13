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В Москве дворники избили прохожего 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Источник в столичных правоохранительных органах проинформировал о проверке, которая проводится в связи с сообщением о нападении дворников на прохожего, передает агентство "Москва".
Отмечается, что инцидент произошел утром 12 декабря на ул. Мытная. По словам пострадавшего, у него возник конфликт с двумя дворниками, что привело в драке.
"Завязалась потасовка, в ходе которой заявителя несколько раз ударили по лицу", — сказал источник.
Он добавил, что прохожий обратился за медицинской помощью. В настоящее время личности дворников устанавливают.
Ранее в Московской области дачники устроили массовую драку.
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