Семь предполагаемых спонсоров ИГ арестованы в Москве

«Постановлением Черемушкинского суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Рамазанова С. Н., Саидова Л. С., Мусаева И. У., Байсарова С. Л. и Саадаева И. А. меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 21 января 2019 года», — передает ТАСС слова представителя суда.

При этом одна из обвиняемых была до той же даты отправлена под домашний арест.

Ранее стало известно, что в России выяснили подпольную сеть для сбора средств в пользу ИГ.