Число жертв крушения поезда в Анкаре возросло до семи

По последним данным, в результате крушения поезда в Анкаре погибли семь человек, сообщает телеканал NTV. Среди погибших один машинист и шесть пассажиров.

Отмечается, что пострадали 46 человек, из которых трое находятся в тяжёлом состоянии.

По факту аварии прокуратура начала расследование.