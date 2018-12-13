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Число жертв крушения поезда в Анкаре возросло до семи 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
По последним данным, в результате крушения поезда в Анкаре погибли семь человек, сообщает телеканал NTV. Среди погибших один машинист и шесть пассажиров.
Отмечается, что пострадали 46 человек, из которых трое находятся в тяжёлом состоянии.
По факту аварии прокуратура начала расследование.
Ранее в Министерстве транспорта рассказали, что скоростной поезд, который следовал из Анкары в Конью, столкнулся с локомотивом, после чего с рельсов сошли два вагона поезда. Также произошло обрушение наземного перехода.
RT на русском: последние новости
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