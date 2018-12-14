Несовершеннолетний, стрелявший из пневматического пистолета по стеклам трамваев на северо-востоке Москвы, задержан, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
По его словам, в полицию поступило сообщение от представителя одной из столичных транспортных организаций о повреждении стекол в семи трамваях, курсирующих на северо-востоке столицы.
"Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУМВД России по городу Москве совместно с сотрудниками ОДН ОМВД России по району Южное Медведково задержали 17-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве", — сказал Титов.
Он уточнил, что молодой человек из хулиганских побуждений стрелял из пневматического пистолета в боковые стекла трамваев. Пистолет изъят. Возбуждено дело по статье "Хулиганство".