В Москве задержали подростка, стрелявшего по трамваям

Юрий Титов. Несовершеннолетний, стрелявший из пневматического пистолета по стеклам трамваев на северо-востоке Москвы , задержан, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД

По его словам, в полицию поступило сообщение от представителя одной из столичных транспортных организаций о повреждении стекол в семи трамваях, курсирующих на северо-востоке столицы.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУМВД России по городу Москве совместно с сотрудниками ОДН ОМВД России по району Южное Медведково задержали 17-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве", — сказал Титов.

Он уточнил, что молодой человек из хулиганских побуждений стрелял из пневматического пистолета в боковые стекла трамваев. Пистолет изъят. Возбуждено дело по статье "Хулиганство".