В Томске ребенок выпал из окна девятого этажа 

Четырехлетний мальчик выпал из окна девятого этажа в Томске. Ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщил в четверг департамент здравоохранения Томской области.
"Вызов о падении ребенка из окна девятого этажа поступил на станцию скорой медицинской помощи вчера, 12 декабря. Он был госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы скорой помощи, его состояние оценивается как средней степени тяжести", — говорится в сообщении.
Главврач детской больницы скорой помощи Андрей Караваев уточнил, что уже в четверг мальчик будет переведен из реанимационного в травматологическое отделение больницы.