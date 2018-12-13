В Томске ребенок выпал из окна девятого этажа

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СМИ: прокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением поезда в Турции

Прокуратура начала проверку после инцидентов с яхтой и теплоходом в Черном море

Источник: двух силовиков с осколочными ранениями доставили в больницу Назрани