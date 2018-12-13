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Жертвами крушения поезда в Анкаре стали четыре человека 

News.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Анкары уточнили данные о погибших и пострадавших в результате крушения скоростного поезда. Жертвами стали по меньшей мере четыре человека, ещё 43 получили ранения, об этом сообщил журналистам губернатор провинции Анкара Васип Шахин.
Между тем, в соцсетях уже появились первые видео с места трагедии. Один из роликов опубликовал в своём Twitter-аккаунте телеканал Fox Haber.
Как писал News.ru, крупная железнодорожная катастрофа произошла утром 13 декабря. Состав следовал из Анкары в город Конья. По информации местных властей, причиной стало столкновение скоростного экспресса с маневровым локомотивом. На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и полиция.
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