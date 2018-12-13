Жертвами крушения поезда в Анкаре стали четыре человека

Ankara Valisi Vasip Şahin: Tren kazasında 43 vatandaşımız yaralandı, 4 vatandaşımız da hayatını kaybetti https://t.co/21KRDAmRF7 pic.twitter.com/lEIWbJFueE— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) 13 декабря 2018 г. Власти Анкары уточнили данные о погибших и пострадавших в результате крушения скоростного поезда. Жертвами стали по меньшей мере четыре человека, ещё 43 получили ранения, об этом сообщил журналистам губернатор провинции Анкара Васип Шахин.

Между тем, в соцсетях уже появились первые видео с места трагедии. Один из роликов опубликовал в своём Twitter-аккаунте телеканал Fox Haber.

Ankara’da hızlı tren kazası: 4 kişi hayatını kaybetti 43 kişi yaralandı. pic.twitter.com/9QwdgcdZpD— FOX HABER (@FOXhaber) 13 декабря 2018 г.

Как писал News.ru, крупная железнодорожная катастрофа произошла утром 13 декабря. Состав следовал из Анкары в город Конья. По информации местных властей, причиной стало столкновение скоростного экспресса с маневровым локомотивом. На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и полиция.