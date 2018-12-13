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В Анкаре назвали причину крушения скоростного поезда 

РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
Причиной крушения скоростного поезда в Анкаре стало его столкновение с маневровым локомотивом, говорится в заявлении Минтранса Турции.
Утром в четверг произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. С рельсов сошли два вагона поезда. По меньшей мере 20 человек получили ранения. Посольство РФ в Анкаре выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России.
"Поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на этих путях", — говорится в сообщении ведомства.
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