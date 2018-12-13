В Анкаре назвали причину крушения скоростного поезда

Турции. Причиной крушения скоростного поезда в Анкаре стало его столкновение с маневровым локомотивом, говорится в заявлении Минтранса

Утром в четверг произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. С рельсов сошли два вагона поезда. По меньшей мере 20 человек получили ранения. Посольство РФ в Анкаре выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России.

"Поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на этих путях", — говорится в сообщении ведомства.