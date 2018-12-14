На станции США в Антарктиде погибли двое рабочих

На станции США Мак-Мердо в Антарктиде в результате неустановленного инцидента погибли двое рабочих, отвечавших за пожарную охрану объектов.

Как информирует Национальный научный фонд США, рабочие проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения на объекте, где расположен один из генераторов.

Пилот вертолёта, ожидавший пока мужчины закончат работу, обнаружил пострадавших. Один из них скончался на месте, а второй умер в клинике.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Китае при взрыве около химзавода погибли 22 человека.