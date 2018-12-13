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Во Вьетнаме 14 человек погибли из-за наводнений 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: Flickr / Ian Fuller
Наводнения, спровоцированные проливными дождями в центральной части Вьетнама, унесли жизни 14 человек, еще один считается пропавшим без вести, сообщает онлайн-газета VnExpress со ссылкой на местные власти.
Сильные ливни начались в центральной части страны в субботу. Как сообщил комитет по предупреждению и преодолению стихийных бедствий (NDPC), больше всего в результате стихии пострадала провинция Биньдинь, шесть жителей провинции стали жертвами наводнений. Также несколько человек погибли в провинциях Куангнам, Куангчи и Тхыатхьен-Хюэ.
По данным властей, десятки тысяч домов в регионе оказались затопленным. Как отмечает издание, по состоянию на среду вода уже отступила, и местные жители пытаются справиться с последствиями стихии.
По данным статистического ведомства страны, за 11 месяцев текущего года во Вьетнаме погибли или пропали без вести в результате стихийных бедствий 189 человек, 140 получили ранения. Ущерб оценивается в 9 триллионов вьетнамских донгов (около 386 миллионов долларов).
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