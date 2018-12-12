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Полиция Франции опубликовала фото устроившего стрельбу в Страсбурге 

ТАСС 1 час назад
Фото: © twitter/AJ+‏
Французская полиция распространила в СМИ фото устроившего теракт в Страсбурге Шерифа Шекатта и обратилась за помощью к населению, чтобы получить сведения о его местонахождении. Об этом сообщил в среду телеканал BFM.
В размещенном в электронных СМИ объявлении указываются возраст Шекатта (29 лет) и рост (180 см). Отмечается, что у разыскиваемого есть небольшой шрам на в верхней части лба. Полиция предупреждает, что речь идет об "опасном и жестоком преступнике". В этой связи "опознавших его просят не предпринимать самостоятельных попыток задержать злоумышленника" и позвонить по специально выделенному номеру телефона — 197.
Во вторник вечером 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. Позже он вступил в перестрелку с военным патрулем, однако ему удалось скрыться, и полиция Франции совместно с коллегами из ФРГ продолжает его поиски. Как сообщил в среду прокурор Парижа Реми Эйтз, в рамках расследования были задержаны четыре человека, среди них отец и два брата подозреваемого.
Шериф Шекатт имел 27 судимостей за преступления во Франции, Германии и Швейцарии.
В результате нападения, которое мэр Страсбурга назвал терактом, погибли три человека, еще 13 пострадали. Среди пострадавших есть гражданин Италии и гражданин Польши. Также, по данным таиландского МИД, гражданин этой страны погиб от рук террориста. В поисках скрывшегося преступника задействованы сотни полицейских.
ТАСС: последние новости
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