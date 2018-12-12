Украинскому моряку отключили в СИЗО «Русское радио»

Захваченный на украинских моряк Андрей Эйдер добился отключения в его камере « Русского радио », которое он успел «возненавидеть». Об этом в Facebook сообщила его адвокат Александра Маркова.

18-летний моряк теперь слушает в СИЗО «Матросская тишина» радиостанцию «Европа Плюс».

Ранее он жаловался на отсутствие новостей и общения с миром.

«Песни с «Русского радио» я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», — жаловался он.

Макарова сообщила, что по поводу его отключения Андрей шутит и надеется, что не испортил «Русскому радио» рейтинги.

Получивший осколочное ранение в ногу Эйдер до сих пор хромает, один из осколков до сих пор не удален. Моряк «выглядит достаточно бодро, держится очень достойно и мужественно».