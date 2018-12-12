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Украинскому моряку отключили в СИЗО «Русское радио» 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Захваченный на украинских моряк Андрей Эйдер добился отключения в его камере «Русского радио», которое он успел «возненавидеть». Об этом в Facebook сообщила его адвокат Александра Маркова.
18-летний моряк теперь слушает в СИЗО «Матросская тишина» радиостанцию «Европа Плюс».
Ранее он жаловался на отсутствие новостей и общения с миром.
«Песни с «Русского радио» я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», — жаловался он.
Макарова сообщила, что по поводу его отключения Андрей шутит и надеется, что не испортил «Русскому радио» рейтинги.
Получивший осколочное ранение в ногу Эйдер до сих пор хромает, один из осколков до сих пор не удален. Моряк «выглядит достаточно бодро, держится очень достойно и мужественно».
Ведущая «Русского радио» Алла Довлатова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что сейчас в эфир на украинском языке выходит только одна песня. Но композиций украинских исполнителей транслируется довольно много.
«Раньше вообще никогда не было песен на иностранном языке. Поэтому тут никакой дискриминации нет. У нас и так те, кто звучат на «Русском радио» (где-то 50%), это ребята с Украины, ребята очень талантливые», — заявила Довлатова.
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