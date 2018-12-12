В МВД Ингушетии заявили о ликвидации боевиков, атаковавших силовиков

МВД по Ингушетии подтвердило информацию о ликвидации двух мужчин, которые в среду вечером атаковали силовиков в Назрани, бросив в них гранату.

"Двое нападавших уничтожены ответным огнем", — сообщил РИА Новости представитель МВД по Ингушетии.

Ранее региональное МВД сообщило, что около 18.00 мск в среду в торговом центре на улице Картоева в Назрани во время задержания подозреваемых один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника, которые были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. По данным источника в правоохранительных органах, двое нападавших были ликвидированы ответным огнем, их личности устанавливаются.