Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МВД Ингушетии заявили о ликвидации боевиков, атаковавших силовиков 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МВД по Ингушетии подтвердило информацию о ликвидации двух мужчин, которые в среду вечером атаковали силовиков в Назрани, бросив в них гранату.
"Двое нападавших уничтожены ответным огнем", — сообщил РИА Новости представитель МВД по Ингушетии.
Ранее региональное МВД сообщило, что около 18.00 мск в среду в торговом центре на улице Картоева в Назрани во время задержания подозреваемых один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника, которые были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. По данным источника в правоохранительных органах, двое нападавших были ликвидированы ответным огнем, их личности устанавливаются.
Последние новости
В Таиланде драка питона с варанами попала на видео "Задушили ремнем": подростки жестоко убили молодую маму в Миллерово Найдена неожиданная польза умеренного употребления алкоголя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захваченный украинский моряк озвучил требования326
Раненые при взрыве в Назрани полицейские скончались9
«Не приемлем претензии»: ФРГ устраивают санкции против России15
«Пропавшую» украинскую журналистку нашли в Москве110
Решение по морякам — «колоссальная ошибка» РФ?872
Видео
03:05
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление
Ближний Восток Армия
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:05
«Словно фея». В Сети высмеяли Трампа за монетку
В мире США
01:14
Меркель объявила решение по санкциям
В мире
03:58
Украина создала комиссию по подготовке претензии к РФ
Украина В мире
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение