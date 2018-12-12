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Раненые при взрыве в Назрани полицейские скончались 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские, раненые при взрыве гранаты в Назрани, скончались. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Один из правоохранителей умер в машине скорой помощи, второй — в стационаре, сказал источник.
Он также рассказал, что граната была брошена в машину, где находились полицейские.
«Террористов ищут, полиция города переведена на усиленный вариант несения службы», — добавил источник.
В Назрани прогремел взрыв, погиб человек
Ранее сообщалось, что неизвестный бросил гранату в двух силовиков возле торгового центра «Ковчег» в Назрани.
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