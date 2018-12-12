Раненые при взрыве в Назрани полицейские скончались

Полицейские, раненые при взрыве гранаты в Назрани , скончались. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Один из правоохранителей умер в машине скорой помощи, второй — в стационаре, сказал источник.

Он также рассказал, что граната была брошена в машину, где находились полицейские.

«Террористов ищут, полиция города переведена на усиленный вариант несения службы», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил гранату в двух силовиков возле торгового центра «Ковчег» в Назрани.