Раненые при взрыве в Назрани полицейские скончались 

Полицейские, раненые при взрыве гранаты в Назрани, скончались. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Один из правоохранителей умер в машине скорой помощи, второй — в стационаре, сказал источник.
Он также рассказал, что граната была брошена в машину, где находились полицейские.
«Террористов ищут, полиция города переведена на усиленный вариант несения службы», — добавил источник.
Ранее сообщалось, что неизвестный бросил гранату в двух силовиков возле торгового центра «Ковчег» в Назрани.