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Очевидец взрыва в Назрани сделал заявление 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Взрыв гранаты в Назрани произошел в помещении, сообщил очевидец происшествия, владелец ТЦ «Ковчег» Идрис Абадиев.
Взрыв произошел в подвальном помещении здания, расположенного рядом с ТЦ, рассказал он в беседе с РБК. По его словам, кроме взрыва гранаты была слышна стрельба. Один выстрел был сделан до взрыва и один после.
Через некоторое время из подвала выбежали раненые полицейские с осколочными ранениями, их госпитализировали, заявил очевидец.
Раненые при взрыве в Назрани полицейские скончались
По его словам, в результате нападения мог погибнуть охранник.
«Там на охране сидел один молодой человек, а сейчас он исчез, на телефон не отвечает, у нас есть подозрения, что это он [погиб]», — сказал Абадиев.
Агентства ТАСС и «Интерфакс» не подтверждают информации о погибшем. По их данным, в результате взрыва пострадали два сотрудника правоохранительных органов, сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Ингушетии сообщил, что напавшие на полицейских злоумышленники были ликвидированы ответным огнем.
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