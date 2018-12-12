Очевидец взрыва в Назрани сделал заявление

Взрыв гранаты в Назрани произошел в помещении, сообщил очевидец происшествия, владелец ТЦ «Ковчег» Идрис Абадиев.

Взрыв произошел в подвальном помещении здания, расположенного рядом с ТЦ, рассказал он в беседе с РБК. По его словам, кроме взрыва гранаты была слышна стрельба. Один выстрел был сделан до взрыва и один после.

Через некоторое время из подвала выбежали раненые полицейские с осколочными ранениями, их госпитализировали, заявил очевидец.

По его словам, в результате нападения мог погибнуть охранник.

«Там на охране сидел один молодой человек, а сейчас он исчез, на телефон не отвечает, у нас есть подозрения, что это он [погиб]», — сказал Абадиев.

Агентства ТАСС «Интерфакс» не подтверждают информации о погибшем. По их данным, в результате взрыва пострадали два сотрудника правоохранительных органов , сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.