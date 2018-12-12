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Источник рассказал об обстоятельствах нападения на полицейских в Ингушетии 

РИА Новости + ещё 3 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Двое полицейских в Ингушетии получили ранения при попытке задержания подозреваемых в совершении преступлений, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что вечером в среду у торгового центра "Ковчег" в Назрани неизвестный бросил гранату в двух силовиков. Источник сообщал, что в результате взрыва ранения получили двое сотрудников полиции, они госпитализированы в больницу.
"Двое сотрудников, получившие ранения, участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях по задержанию подозреваемых в совершении преступлений. При попытке задержания один из подозреваемых бросил в них гранату", — сказал собеседник агентства.
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