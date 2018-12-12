Источник рассказал об обстоятельствах нападения на полицейских в Ингушетии

Двое полицейских в Ингушетии получили ранения при попытке задержания подозреваемых в совершении преступлений, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что вечером в среду у торгового центра "Ковчег" в Назрани неизвестный бросил гранату в двух силовиков. Источник сообщал, что в результате взрыва ранения получили двое сотрудников полиции, они госпитализированы в больницу.