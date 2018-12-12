В Назрани прогремел взрыв, погиб человек

Инцидент произошел около торгового центра «Ковчег».

Неизвестный бросил гранату в двух силовиков, граната разорвалась, есть раненые. Их число не уточняется.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу" о гибели двоих полицейских. Позже в силовых структурах региона агентству сообщили об одном погибшем и двоих пострадавших при взрыве.

"При подрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу, — сообщил "Интерфаксу" источник.

Он уточнил, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.