В Назрани прогремел взрыв, погиб человек 

Неизвестный бросил гранату в силовиков в Назрани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Инцидент произошел около торгового центра «Ковчег».
Неизвестный бросил гранату в двух силовиков, граната разорвалась, есть раненые. Их число не уточняется.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу" о гибели двоих полицейских. Позже в силовых структурах региона агентству сообщили об одном погибшем и двоих пострадавших при взрыве.
"При подрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу, — сообщил "Интерфаксу" источник.
Он уточнил, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, ведутся поиски преступника.