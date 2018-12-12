В Назрани полицейский патруль забросали гранатами

«Около 18:30 возле в центре города неизвестный бросил гранату в полицейский патруль. Оба сотрудника получили ранения, и доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии. Нападавшему удалось скрыться», — рассказал собеседник редакции.

Как сообщил «Ленте.ру» другой источник в правоохранительных органах, инцидент произошел неподалеку от рынка «Фабрика» на улице Картоева. По предварительным данным, полицейские попытались проверить документы у двух подозрительных граждан, но те попытались скрыться. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Официальных комментариев «Ленте.ру» получить пока не удалось.