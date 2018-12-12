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В Назрани полицейский патруль забросали гранатами 

Lenta.ru + ещё 10 49 минут назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере двое сотрудников правоохранительных органов ранены в результате взрыва в центре Назрани, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
«Около 18:30 возле в центре города неизвестный бросил гранату в полицейский патруль. Оба сотрудника получили ранения, и доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии. Нападавшему удалось скрыться», — рассказал собеседник редакции.
Как сообщил «Ленте.ру» другой источник в правоохранительных органах, инцидент произошел неподалеку от рынка «Фабрика» на улице Картоева. По предварительным данным, полицейские попытались проверить документы у двух подозрительных граждан, но те попытались скрыться. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Официальных комментариев «Ленте.ру» получить пока не удалось.
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