Полиция задержала родителей стрелявшего в Страсбурге, пишут СМИ

Мать и отец мужчины, подозреваемого в стрельбе по людям в Страсбурге , помещены под стражу в рамках расследования, пишет газета Parisien со ссылкой на информированные источники.

Ранее сообщалось, что под стражу взяты четыре человека из окружения стрелка, в том числе два его брата.

По данным издания, один из братьев по имени Сами принадлежит к движению салафитов (сторонников радикального ислама) в Страсбурге.

Вечером во вторник мужчина открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения. Сообщалось, что подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга по имени Шериф, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона.