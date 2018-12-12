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Полиция задержала родителей стрелявшего в Страсбурге, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
Мать и отец мужчины, подозреваемого в стрельбе по людям в Страсбурге, помещены под стражу в рамках расследования, пишет газета Parisien со ссылкой на информированные источники.
Ранее сообщалось, что под стражу взяты четыре человека из окружения стрелка, в том числе два его брата.
По данным издания, один из братьев по имени Сами принадлежит к движению салафитов (сторонников радикального ислама) в Страсбурге.
Вечером во вторник мужчина открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения. Сообщалось, что подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга по имени Шериф, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона.
На поиски стрелка, сбежавшего с места преступления, направлены 720 сотрудников правоохранительных органов.
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