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По подозрению в расправе над матерью двоих детей задержаны кадеты 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Ростовской области по подозрению в убийстве матери двоих детей Анастасии Орловой задержаны кадеты казачьего профессионального училища.
Как сообщает РИА «Новости», подозреваемыми оказались двое подростков 15-ти и 16-ти лет. В этом году молодые люди стали студентами Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Оба кадета воспитывались в благополучных семьях. При этом, по словам знакомых, вне колледжа вели довольно разгульный образ жизни: курили, выпивали и нередко устраивали потасовки.
Ранее сообщалось, что убийство Анастасии Орловой вызвало волнения в небольшом городке, жители Миллерово начали распространять слухи о возможном маньяке.
Напомним, 5 декабря подозреваемые распивали спиртные напитки с Орловой, после чего той же компанией отправились в лесополосу на окраине города. Там подростки стали приставать к женщине, а когда получили отказ, задушили собутыльницу ремнем и скрылись с места преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
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