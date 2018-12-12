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Исчезновение украинской журналистки в Москве связали с Максаковой 

Рамблер 1 час назад
Певица Мария Максакова может быть связана с исчезновением украинской журналистки Елены Бойко, заявил «Ридусу» коллега последней Руслан Осташко.
Об исчезновении Бойко, давно живущей в Москве, стало известно минувшей ночью. СМИ со ссылкой на ее дочь сообщили, что утром 10 декабря в дверь квартиры Бойко постучались участковый, двое полицейских и один гражданский.
Они пригласили журналистку побеседовать в отделении полиции. С тех она не выходила на связь. В самом отделении сначала заявили, что ничего не знают о произошедшем, а позже о том, что Бойко была передана ФСБ.
«За журналистские расследования Елену здесь могут прессовать», — считает Осташко.
По его мнению, «прессовать» Бойко могут за расследование деятельности Максаковой и ее мужа — убитого в 2017 году в Киеве депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По словам Осташко, это расследование могло «не понравиться» влиятельным знакомым оперной певицы.
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