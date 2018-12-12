Троих человек смыло с яхты в Черное море

В акватории Геленджикской бухты опрокинулась яхта «Вега». На борту было пять человек, троих смыло в море.

Как сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России, двое мужчин самостоятельно добрались до берега. Поиски третьего продолжаются.

«В результате штормовой погоды троих пассажиров смыло волной в море, двое из них самостоятельно добрались до берега. Местонахождение третьего мужчины устанавливается», — сообщили в ведомстве.