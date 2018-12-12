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Драка сотрудников МФЦ попала на видео
Драка сотрудников МФЦ попала на видео

Троих человек смыло с яхты в Черное море 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 23.mchs.gov.ru
В акватории Геленджикской бухты опрокинулась яхта «Вега». На борту было пять человек, троих смыло в море.
Как сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России, двое мужчин самостоятельно добрались до берега. Поиски третьего продолжаются.
«В результате штормовой погоды троих пассажиров смыло волной в море, двое из них самостоятельно добрались до берега. Местонахождение третьего мужчины устанавливается», — сообщили в ведомстве.
Ранее News.ru писал о том, что Турция начала строительство новой военно-морской базы в Чёрном море. Реализацией проекта руководит Министерство обороны.
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