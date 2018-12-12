Упавшего в обморок на улице москвича обокрали

Страдающий сахарным диабетом москвич упал в обморок на улице и был обворован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, житель столицы почувствовал недомогание на улице и лишился чувств. В этот момент к мужчине подошел очевидец и, сделав вид, что оказывает помощь, вытащил из кармана мужчины смартфон.

После этого вор «смирился» со своей неспособностью помочь потерявшему сознание человеку и покинул место преступления.

Спустя несколько дней мошенник, оказавшийся уроженцем Волгоградской области, был задержан полицией.

Согласно тексту 158-й статьи Уголовного кодекса России, тайное хищение чужого имущества, совершенное из одежды потерпевшего, наказывается максимум лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.