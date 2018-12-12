В Благовещенске пациентку после операции перевязали скотчем

Пациентку горбольницы Благовещенска после операции перевязали скотчем, медперерсонал объяснил, что в хирургическом отделении закончился лейкопластырь, пишет информационное агентство "Амур.инфо"

В редакцию "Амур.инфо" обратилась дочь 63-летней женщины, она рассказала, что после операции швы ее матери обработали, но при перевязке поверх бинтов наложили канцелярский скотч.

"По словам горожанки, медбрат пояснил, что в отделении закончился лейкопластырь, поэтому пришлось воспользоваться скотчем", — пишет "Амур.инфо".

Информационный ресурс также разместил фото странной перевязки.

В министерстве здравоохранения Амурской области РИА Новости сообщили, что в этом отделении "пластырь на остатке отсутствует", но он есть во всех отделениях хирургического профиля больницы.