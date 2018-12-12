Пациентку горбольницы Благовещенска после операции перевязали скотчем, медперерсонал объяснил, что в хирургическом отделении закончился лейкопластырь, пишет информационное агентство "Амур.инфо".
В редакцию "Амур.инфо" обратилась дочь 63-летней женщины, она рассказала, что после операции швы ее матери обработали, но при перевязке поверх бинтов наложили канцелярский скотч.
"По словам горожанки, медбрат пояснил, что в отделении закончился лейкопластырь, поэтому пришлось воспользоваться скотчем", — пишет "Амур.инфо".
Информационный ресурс также разместил фото странной перевязки.
В министерстве здравоохранения Амурской области РИА Новости сообщили, что в этом отделении "пластырь на остатке отсутствует", но он есть во всех отделениях хирургического профиля больницы.
"Во всех отделениях хирургического профиля Благовещенской городской клинической больницы на сегодняшний день имеется остаток лейкопластырей в количестве 333 единиц. В данном случае уместно было бы перераспределить по структурным подразделениям имеющийся в наличии лейкопластырь. Больница имеет все возможности для своевременной закупки расходных материалов. Использование канцелярского скотча вместо медицинского лейкопластыря недопустимо", — сообщили РИА Новости в минздраве.