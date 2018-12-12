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В Москве объявили план «Перехват» из-за убийства 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В среду, 12 декабря, в Москве объявили план «Перехват» для поимки людей, расстрелявших мужчину в кафе «Райская трапеза». Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, полиция ищет три машины, на которых могли скрыться подозреваемые.
В столичном управлении Следственного комитета (СК) РФ рассказали, что преступление было совершено вечером 11 декабря в кафе, расположенном на Ленинском проспекте. По данным РИА Новости, двое мужчин как минимум шесть раз выстрелили в своего знакомого. От полученных ран он скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе. На записи видно, что за одним из столиков сидят семеро мужчин, они что-то обсуждают, почти одновременно встают из-за стола, после чего начинается стрельба.
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