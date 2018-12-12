В Москве объявили план «Перехват» из-за убийства

В среду, 12 декабря, в Москве объявили план «Перехват» для поимки людей, расстрелявших мужчину в кафе «Райская трапеза». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, полиция ищет три машины, на которых могли скрыться подозреваемые.

В столичном управлении Следственного комитета (СК) РФ рассказали, что преступление было совершено вечером 11 декабря в кафе, расположенном на Ленинском проспекте. По данным РИА Новости, двое мужчин как минимум шесть раз выстрелили в своего знакомого. От полученных ран он скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.