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Госдеп предложил Франции помощь после атаки в Страсбурге 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Соединенные Штаты готовы оказать "любую помощь" Франции после террористической атаке в Страсбурге. Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает РИА "Новости".
"Мы готовы оказать любую помощь, которая необходима французским чиновникам в это трудное время", — говорится в заявлении Госдепа.
Также в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что США полны "решимости" остановить "бессмысленные нападения".
Ранее французская полиция опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в Страсбурге.
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