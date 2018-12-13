Соединенные Штаты готовы оказать "любую помощь" Франции после террористической атаке в Страсбурге. Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает РИА "Новости".
"Мы готовы оказать любую помощь, которая необходима французским чиновникам в это трудное время", — говорится в заявлении Госдепа.
Также в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что США полны "решимости" остановить "бессмысленные нападения".
Ранее французская полиция опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в Страсбурге.