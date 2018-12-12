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Школьник распылил газ в уфимской школе 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Школьник распылил газ из перцового баллончика в одной из уфимских школ, людей из здания пришлось эвакуировать, пятнадцати ученикам потребовалась медицинская помощь, сообщает в среду пресс-служба мэрии Уфы.
"Около 8:30 мск в информационно-диспетчерский центр Уфы поступило сообщение о том, что ученик десятого класса школы № 101 Демского района распылил перцовый баллончик на втором этаже учреждения", — говорится в сообщении.
Пятнадцать детей обратились за помощью в медпункт, восемь из них увезли на обследование в больницу. Люди из школы эвакуированы, после проветривания помещений учебный процесс будет возобновлен, уточнили в пресс-службе.
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