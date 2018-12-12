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Самолет с вице-премьером Болгарии экстренно сел в Вене 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании Bulgaria Air, на борту которого находился вице-премьер Болгарии Красимир Каракачанов, экстренно приземлился в Вене из-за лопнувшего стекла.
«Это произошло из-за повреждения стекла в кабине пилотов, благодаря профессионализму которых посадка была осуществлена без паники и каких-либо инцидентов», — цитирует РИА «Новости» выступление Каракачанова в эфире телеканала NovaTv.
Самолет летел из Брюсселя в Софию. На борту находились несколько чиновников болгарского правительства. Данных о пострадавших нет.
В понедельник пассажирский самолет, летевший из Тюмени в Уфу, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле.
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