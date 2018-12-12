Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Главное

На рождественском рынке в центре Страсбурга неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. По данным СМИ, в городе введен экстренный план, действующий в случае терактов.

Что произошло

Вооруженный огнестрельным оружием мужчина вечером 11 декабря устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. По последним данным, жертвами атакми стали три человека, 12 получили ранения. Полиции пока не удалось задержать стрелка.

При этом издание Le Progres сообщило, что стрельба произошла в трех точках города. Согласно данным газеты, выстрелы прозвучали на пересечении улиц Гранд-Аркад и Доминикэн, на улице Орфевр и на пересечении улиц Гран и Савон.

По данным телеканала BFMTV, французские власти рассматривают произошедшее как теракт.

Личность нападавшего

Подозреваемым является 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. Сведения о нем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности, он занесен в список подозреваемых в терроризме. Согласно информации полиции, мужчина подлежал аресту по подозрению в причастности к убийству.

По данным Le Progres, сотрудники правоохранительных органов должны были задержать его еще утром, однако не застали его дома.

Радиостанция France Info сообщила, что подозреваемый похитил машину такси, на которой скрылся с места происшествия. Сам водитель такси не пострадал, однако он сообщил, что преступник был ранен. По данным AFP, подозреваемый получил ранение во время перестрелки с военными.

Breaking: At least 1 dead, 3 injured, after a gunman opened fire on a crowd at a Christmas market in Strasbourg, France. The mayor says that the gunman is at large. The city center is on lockdown and people nearby are urged to stay in their homes. pic.twitter.com/EuFwskA6xC— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 11 декабря 2018 г.

Ситуация в городе

В связи с полицейской операцией, в городе прекращено движение транспорта. Французское МВД призвало жителей не покидать домов и следить за рекомендациями властей. По данным СМИ, на границе Франции с Германией немецкая полиция усилила меры пограничного контроля.

В целях безопасности полиция перекрыла все южные маршруты в городе.

"Эвакуация из центра Страсбурга. Пожалуйста, следуйте инструкциям: выходите через север, не пытайтесь попасть в район Нойдорф, следуйте инструкциям стражей порядка, сохраняйте хладнокровие", — отмечается в обращении полиции в Twitter.

Сразу после произошедшего Facebook активировал функцию "Проверка безопасности", которая позволяет пользователям соцсети подтвердить, что они не пострадали в случае ЧП, стихийного бедствия или теракта.

Реакция властей

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп собрал и возглавил межведомственную кризисную группу для координации усилий по ситуации в Страсбурге.

Французский президент Эмманюэль Макрон прибыл в Страсбург, где провел срочное совещание. Вместе с ним в город прибыл глава МВД Кристоф Кастанер.

Кастанер заявил, что в розыске нападавшего принимают участие 350 полицейских, 100 сотрудников судебной полиции, солдаты антитеррористической операции "Сантинель", подразделения оперативного реагирования полиции Франции.

Кроме того, правительство приняло решение усилить антитеррористические меры в стране. Речь идет о пограничном контроле и контроле на новогодних ярмарках по всей стране.

Президент Франции выразил соболезнования родным и близких погибших. "Вся солидарность нации адресована Страсбургу, жертвам и их семьях", — написал Макрон в Twitter.

Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил 12 декабря днем траура.