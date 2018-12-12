Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Драка украинских священников с прихожанами попала на видео 

Рамблер + ещё 8 5 часов назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В сети появилось видео потасовки между священниками за право проводить службу в церкви села Винятинцы Тернопольской области. Один из батюшек получил травму головы и переломы нескольких рёбер. В потасовке поучаствовали десятки прихожан, передаёт ТАСС со ссылкой на украинский портал «20 минут».
Право проводить богослужение оспаривали представители двух неканонических церквей. В то время как отец Иоанн, относящий себя к Украинской автокефальной православной церкви, уже начал читать псалмы, в храм вошёл архиепископ Тихон, возглавляющий Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Последний собирался зачитать запрет Иоанну вести богослужения, но встретил яростное сопротивление прихожан. Верующие поначалу закрыли перед архиепископом дверь церкви. Но когда священник всё же попытался зачитать указ, разгорелась драка.
В результате у Тихона отобрали и сломали посох, а протоиерей Иоанн был госпитализирован с сотрясением мозга и множественными переломами рёбер, сообщает Interfax. Сейчас врачи устанавливают степень тяжести нанесенных ему травм. После пострадавший собирается написать заявление в полицию.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о «войне» из-за Керченского инцидента644
Пока вы спали: Россиянам блокируют счета
Захарова оценила «надежды» на уничтожение Крымского моста4
Смертельная перестрелка в Москве попала на видео80
«Спокойные» дни в Москве закончатся
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
03:39
Полиция проводит спецоперацию в Страсбурге
Происшествия В мире
01:47
Взорвалась и упала: ЧП с ракетой С-300
Армия Происшествия
04:24
Нахамивший Путину Лукашенко ищет новых союзников
В мире СНГ
00:58
Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна
Шоу-бизнес
03:33
В Москве пропала украинская журналистка
Происшествия
08:26
Задержанный украинский командир сделал заявление
Общество
04:42
Захарова оценила «надежды» на уничтожение Крымского моста
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение