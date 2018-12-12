В сети появилось видео потасовки между священниками за право проводить службу в церкви села Винятинцы Тернопольской области. Один из батюшек получил травму головы и переломы нескольких рёбер. В потасовке поучаствовали десятки прихожан, передаёт ТАСС со ссылкой на украинский портал «20 минут».
Право проводить богослужение оспаривали представители двух неканонических церквей. В то время как отец Иоанн, относящий себя к Украинской автокефальной православной церкви, уже начал читать псалмы, в храм вошёл архиепископ Тихон, возглавляющий Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Последний собирался зачитать запрет Иоанну вести богослужения, но встретил яростное сопротивление прихожан. Верующие поначалу закрыли перед архиепископом дверь церкви. Но когда священник всё же попытался зачитать указ, разгорелась драка.
В результате у Тихона отобрали и сломали посох, а протоиерей Иоанн был госпитализирован с сотрясением мозга и множественными переломами рёбер, сообщает Interfax. Сейчас врачи устанавливают степень тяжести нанесенных ему травм. После пострадавший собирается написать заявление в полицию.