Стали известны подробности кибератаки на московский фуникулер

Московский фуникулер атаковал вирус-шифровальщик для получения денег за ключ дешифровки, сообщил РИА Новости заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Такой вирус зашифровывает часть файлов пользователя и требует заплатить деньги за ключ для дешифровки.

Мурашов напомнил, что в настоящее время идет следствие. "По окончании следствия, я думаю, информация будет доведена до общественности", — сказал он.

Открывшаяся 26 ноября в Москве канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до "Лужников" временно приостановила работу 28 ноября из-за кибератаки на серверы объекта. 30 ноября канатная дорога открылась повторно для пассажиров после устранения последствий кибератаки.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кибератаки на фуникулер по части 1 статьи 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").