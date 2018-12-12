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Стали известны подробности кибератаки на московский фуникулер 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Московский фуникулер атаковал вирус-шифровальщик для получения денег за ключ дешифровки, сообщил РИА Новости заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Такой вирус зашифровывает часть файлов пользователя и требует заплатить деньги за ключ для дешифровки.
Мурашов напомнил, что в настоящее время идет следствие. "По окончании следствия, я думаю, информация будет доведена до общественности", — сказал он.
Открывшаяся 26 ноября в Москве канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до "Лужников" временно приостановила работу 28 ноября из-за кибератаки на серверы объекта. 30 ноября канатная дорога открылась повторно для пассажиров после устранения последствий кибератаки.
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кибератаки на фуникулер по части 1 статьи 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам был создан в 2018 году приказом директора ФСБ России Александра Бортникова. Основной задачей центра является координация деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. Также среди задач центра — обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак, выработка методов борьбы с кибератаками.
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