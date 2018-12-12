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Стрелку в Страсбурге удалось сбежать от полиции с ранением 

Lenta.ru
Неизвестный, открывший стрельбу в центре Страсбурга и убивший как минимум двух человек, скрылся от полиции. Стражи порядка ранили его, но не смогли помешать скрыться с места преступления, передает AFP.
Патрульные оцепили район и вступили в перестрелку с напавшим, но ему удалось сбежать. Ведутся поиски. Сотрудники правоохранительных органов и военные проверяют здания неподалеку от площади Клебера, где произошел инцидент.
По данным DNA, стрелка должны были арестовать во вторник утром по подозрению в покушении на убийство, но его не оказалось дома.
Власти Франции предварительно рассматривают происшествие как теракт.
Мужчина около 25-30 лет начал расстреливать прохожих из автомата примерно в 7 часов вечера по местному времени. Он ранил 11 человек. По сообщению BFM TV, погибли не два, а четыре человека. Точных данных пока нет. Очевидцы засняли случившееся на видео.
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