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В Москве пропала расследовавшая убийство Вороненкова журналистка 

Ридус + ещё 1 2 часа назад
Фото: кадр из видео
В Москве после беседы с полицией пропала львовская журналистка Елена Бойко — частый гость российских телевизионных ток-шоу по украинской тематике.
«Елена Бойко уже давно живет в Москве и, насколько я знаю, имеет статус беженца. Она член партии «Парус» [движение русских украинцев, выступающих за союз славянских государств] и достаточно активно выступает на телевидении. По той информации, которая есть от ее дочери Ольги, к ней вчера утром пришел человек, представившийся участковым, с ним были двое полицейских и один гражданский. Они попросили Елену пройти в отделение для беседы, и после этого она пропала», — рассказал «Ридусу» журналист Руслан Осташко.
Телефон Елена Бойко оставила дома, а попытки родных разыскать ее, в том числе в отделении полиции, оказались безуспешными.
«В полиции сказали, что ничего не знают, а через некоторое время сообщили, что Елену забрали в ФСБ. До сегодняшнего дня она не выходит на связь. Этим утром будет двое суток, как от нее нет никакой информации. Ни в одной базе данных информации о ее задержании нет. Вполне возможно, что это задержание связано с ее журналисткой деятельностью», — добавил Осташко.
Руслан Осташко предположил, что проблемы у Елены Бойко могли начаться из-за ее расследования деятельности бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и его жены, певицы Марии Максаковой. Из-за проблем с законом пара в октябре 2016 года уехала из России на Украину, где Вороненков вскоре был убит. У Максаковой остались связи с влиятельными людьми, которым работа Бойко могла не понравиться.
«За журналистские расследования Елену здесь могут прессовать. Возможно, это был не участковый. Возможно также, это был все же участковый, но действовал он в нарушение юридических процедур. По закону родственников обязаны были уведомить о задержании, Елена имела право на телефонный звонок, но сделано этого не было. Недопустимо, чтобы человек двое суток не выходил на связь и никто в правоохранительных органах не мог дать ответ на вопрос где она», — отметил журналист.
Как стало известно «Ридусу», запрос в правоохранительные органы о местонахождении журналистки Елены Бойко готовит депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов. Дочь Елены Бойко Ольга по истечении двух суток с момента ухода матери из дома намерена подать в полицию заявление о ее пропаже. Ранее этого срока в МВД подобные запросы не принимают.
Как сообщал «Ридус», в России следствие по делу о гибели Дениса Вороненкова не завершено, а по информации Генпрокуратуры Украины к этому убийству может быть причастен бывший гражданский муж Максаковой, «авторитетный» бизнесмен Владимир Тюрин.
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