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В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларов 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Полиция и сотрудники ФСБ провели обыски в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Следственные действия начались во вторник, 11 декабря. Правоохранители изъяли документы и допросили нескольких сотрудников ФАС, в том числе заместителей руководителя службы.
Обыски связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере, в котором обвинили певца, шоумена и ресторатора Арэя Балевского. По данным следствия Балевский обратился в дагестанскую компанию «Каспэнергосбыт» и предложил договориться с ФАС, используя знакомства в руководстве службы. За свои услуги он попросил 1,8 миллиона долларов.
После предложения Балевского энергетики обратились в ФСБ. Певца задержали с поличным при получении «куклы», имитирующей деньги.
Спор между «Каспэнергосбытом» и ФАС начался из-за тарифов на закупку электроэнергии. В 2015 году суд признал, что установленные ведомством тарифы ведут к убыткам компании, обязал службу пересмотреть ставки и выплатить компенсацию в размере 220 миллионов рублей, однако ФАС затянула выплату.
Сейчас следователи проверяют возможные связи между Балевским и высокопоставленными сотрудниками ведомства. В ФАС подтвердили визит полицейских и заявили, что передают им всю необходимую информацию.
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