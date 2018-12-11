Члена банды Басаева приговорили к 6,5 годам лишения свободы

Суд приговорил одного из участников банды Шамиля Басаева Хаттаба Равиля Ильмухамбетова к 6,5 годам лишения свободы за нападение на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщается на сайте СК РФ.

Суд установил, что Ильмухамбетов участвовал в нападении на военнослужащих в 1999 году в составе вооруженной группы численностью не менее одной тысячи боевиков. В результате членами банды были убиты 33 человека, ранены 34 военнослужащих.

Суд признал Ильмухамбетова виновным по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Приговором суда Ильмухамбетову назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе предварительного расследования уголовного дела были установлены и допрошены в качестве потерпевших 72 военнослужащих или их близких родственника.

По данным СК, за совершение преступлений в 1999-2017 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Уголовное преследование в отношении 7 боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. Кроме этого, 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.