Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Члена банды Басаева приговорили к 6,5 годам лишения свободы 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил одного из участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба Равиля Ильмухамбетова к 6,5 годам лишения свободы за нападение на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщается на сайте СК РФ.
Суд установил, что Ильмухамбетов участвовал в нападении на военнослужащих в 1999 году в составе вооруженной группы численностью не менее одной тысячи боевиков. В результате членами банды были убиты 33 человека, ранены 34 военнослужащих.
Суд признал Ильмухамбетова виновным по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
"Приговором суда Ильмухамбетову назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования уголовного дела были установлены и допрошены в качестве потерпевших 72 военнослужащих или их близких родственника.
По данным СК, за совершение преступлений в 1999-2017 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Уголовное преследование в отношении 7 боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. Кроме этого, 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.
Последние новости
Чеснаков: нет договора о дружбе - нет договора по Керченскому проливу "Я что-то нажал — и все пропало": Трамп подарил России торговлю с Китаем Гениальный русский математик, отказавшийся от денег и друзей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракета С-300 упала и взорвалась550
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США64
Пушилин отреагировал на подготовку ВСУ к войне218
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост137
Алексееву похоронят в США308
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
00:45
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост
Украина В мире
00:36
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США
Политика
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
00:34
Алексееву похоронят в США
Общество
00:30
Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале
Общество Статьи
01:14
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»
Общество Статьи
04:39
«Русское радио» ответило на жалобу украинского моряка
Общество
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение