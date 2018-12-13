Экс-депутат признался в убийстве жены и тещи

В Ростове-на-Дону задержали 56-летнего мужчину, признавшегося в убийстве супруги и ее матери. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю.

По данным ТАСС, задержан был бывший депутат Совета Ковалевского сельского поселения Сергей Никитин . Информацию о его задержании агентству подтвердили в краснодарском отделении «Единой России» , где состоял мужчина.

Членство Никитина в «Единой России» приостановили из-за следственных действий.

В сообщении СК имя подозреваемого не уточняется. Следователи рассказали, что ранним утром 12 декабря он сам пришел к отделу полиции в Ростове-на-Дону и сообщил о преступлении.

По словам мужчины, он пошел на это «на фоне бытовых разногласий» с женщинами. В момент совершения преступления он был пьян. Мужчина пять раз ударил ножом 55-летнюю жену, затем нанес черепно-мозговую травму 81-летней теще, скрыл следы преступления и ушел из дома.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.