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Двух человек госпитализировали в результате пожара на фабрике в Щелково 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: МЧС РФ
Два человека были госпитализированы в Щелковскую районную больницу №2 в результате пожара на мебельной фабрике в подмосковном Щелкове, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее сообщалось, что пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров происходит по адресу: улица Фабричная, дом 1. Горящее здание двухэтажное, размером 80 на 20 метров. Пострадали три работника склада. Позднее открытое горение удалось ликвидировать.
"В результате пожара в Щелково в Щелковскую районную больницу №2 госпитализированы два человека. Состояние удовлетворительное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
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