Двух человек госпитализировали в результате пожара на фабрике в Щелково

Фото: МЧС РФ

Два человека были госпитализированы в Щелковскую районную больницу №2 в результате пожара на мебельной фабрике в подмосковном Щелкове, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава Ранее сообщалось, что пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров происходит по адресу: улица Фабричная, дом 1. Горящее здание двухэтажное, размером 80 на 20 метров. Пострадали три работника склада. Позднее открытое горение удалось ликвидировать. "В результате пожара в Щелково в Щелковскую районную больницу №2 госпитализированы два человека. Состояние удовлетворительное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.