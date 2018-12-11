В Петербурге семь школьников госпитализировали после занятий в бассейне

Семеро детей госпитализированы с недомоганием после занятий в школьном бассейне в Красносельском районе Санкт-Петербурга , сообщили РИА Новости в пресс-службе городской станции скорой помощи. "Госпитализировано семь подростков 13-14 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному", — сказала собеседница агентства. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, во вторник поступила информация об экстренных вызовах скорой помощи в школу №270 на улице Освобождения на возможное отравление учащихся во время уроков физкультуры в бассейне. "Управлением совместно с лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по городу Санкт-Петербург" незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование с использованием инструментальных средств, осуществляется отбор проб воды и воздуха в помещениях школы и бассейна", — говорится в сообщении. По данным ряда СМИ, всего в школе в Красносельском районе на плохое самочувствие пожаловались 16 школьников.