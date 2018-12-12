Самолет задел хвостом взлетную полосу в Якутии

Руководитель межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Сергей Киричек заявил о начале расследования инцидента с самолетом Boeing 737-800, который при попытке взлета в Нерюнгри в Якутии задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, передает ТАСС

"Проводится расследование причин инцидента", — сказал Киричек.

Сообщается, что экипаж самолета принял решение о прекращении полета при взлете и полной остановке самолета. На борту самолета находились 103 человек и шесть членов экипажа, в результате произошедшего никто не пострадал.