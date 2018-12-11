В Челябинске зафиксировали превышение ПДК сероводорода

Министерство экологии Челябинской области в ходе замеров в Челябинске выявило превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода вблизи угольного разреза, сообщила пресс-служба минэкологии.

"Накануне одной из лабораторий регионального министерства экологии были выявлены превышения ПДК сероводорода в зоне угольного разреза вблизи поселка Коркино, вблизи зоны влияния предприятий группы "Мечел". Все данные лабораторий министерства в оперативном порядке передаются в работу областного Росприроднадзора для принятия конструктивных управленческих решений и проведения рейдовых мероприятий на промышленных объектах области", — говорится в сообщении.

По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, от граждан поступают десятки обращений. "Мы, как и наши семьи, живем здесь и дышим этим же воздухом. Поэтому мы больше всех заинтересованы в поиске и наказании загрязнителей и улучшении ситуации в регионе", — цитирует пресс-служба слова министра.

В "Мечеле" в свою очередь отметили, что Челябинский металлургический комбинат и "Мечел-Кокс" "переведены на особый режим работы для снижения выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, сокращен расход газа на работающем оборудовании, рассредоточена во времени работа технологических агрегатов и усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией пылегазоочистных установок.

"На "Мечел-Коксе" также предприняты необходимые меры по снижению вредных веществ в атмосферу. В настоящий момент "Мечел-Кокс" работает при загрузке не более 65%. В коксовых цехах снижен объём производства, сокращен расход газа на обогрев коксовых батарей. Ограничено использование автотранспорта, а также сокращены погрузочно-разгрузочные работы. Проводятся дополнительные проверки газоочистных систем", — добавили в промышленном холдинге.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, за 10 декабря поступило 204 обращения от жителей города о загрязнении атмосферного воздуха. Девятого декабря таких обращений было 80.

Минэкологии области ранее сообщало, что организовало круглосуточные внеплановые рейды по предприятиям Челябинска.

По данным челябинского центра гидрометеорологии — филиала ФГБУ "Уральское УГМС", в Челябинске с 19:00 (17:00 мск) 11 декабря до 19:00 (17:00 мск) 12 декабря сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. С 1 декабря неблагоприятные метеоусловия объявлялись практически каждый день.