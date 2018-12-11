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В Калининградской области осудят женщину, избившую экс-мужа гаечным ключом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело в отношении женщины, избившей бывшего супруга гаечным ключом, поступило в Правдинский районный суд Калининградской области, сообщила пресс-служба суда.
По версии следствия, в сентябре этого года женщина поругалась со своим бывшим мужем во дворе одного из домов в Правдинском районе и несколько раз ударила его по рукам и ногам металлическим разводным гаечным ключом. Экспертиза показала, что здоровью мужчины нанесен вред средней тяжести.
"Действия следствием квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную утрату общей трудоспособности с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), максимальная санкция статьи — до пяти лет лишения свободы. Судебное заседание данному по уголовному делу назначено на 20 декабря 2018 года.
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