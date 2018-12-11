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Осужденного за педофилию экс-директора православной гимназии лишили сана 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Якутская епархия
Осужденный за педофилию иеромонах отец Мелетий решением церковного суда Якутской и Ленской епархии лишен сана. Об этом во вторник, 11 декабря, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь епархии инокиня Евгения (Сеньчукова).
«Учитывая общественный резонанс и тяжесть преступления иеромонаха Мелетия, архиепископ Роман утвердил решение церковного суда. Оно передано на резолюцию Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. При положительном ответе предстоятеля решение вступит в силу», — сообщила матушка Евгения.
Инокиня также подчеркнула, что семьи пострадавших детей не оставлены вниманием епархии, церковь готова оказывать им материальную и молитвенную помощь.
Церковный суд состоит из пяти высокопоставленных священнослужителей, причем архиерей в их число не входит. По вопросам извержения из сана решение должно приниматься единогласно, затем оно утверждается архиереем и предстоятелем. В случае, если священник привлекается к уголовной ответственности, церковный суд обсуждает вопрос только после вынесения приговора светским судом.
Иеромонах отец Мелетий (Андрей Ткаченко), бывший семь лет директором якутской Свято-Иннокентьевской православной гимназии 29 ноября был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие обвинило его в 87 сексуальных преступлениях, жертвами которых стали два несовершеннолетних ученика. Суд счел доказанными 46 эпизодов. Сам Ткаченко обжаловал приговор.
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