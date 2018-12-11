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В Ростове офицера Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил бывшего военнослужащего Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам колонии за государственную измену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Пархоменко 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказал судья. Суд также лишил Пархоменко звания капитан второго ранга запаса.
По данным суда, в ходе прений гособвинитель просил суд назначить Пархоменко 15 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания. Защита просила его полностью оправдать.
ФСБ России 22 ноября 2016 года задержала в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко. По версии следствия, по заданию Минобороны Украины с декабря 2003 года по декабрь 2005 года он собирал сведения о деятельности Черноморского флота и за деньги выдавал их службам иностранного государства.
Пархоменко был уволен в запас в 2005 году. Уголовное дело было возбуждено по статье о государственной измене, по которой Пархоменко грозило до 20 лет заключения. В октябре текущего года дело было передано в суд, оно слушалось в закрытом режиме. В судебном заседании Пархоменко виновным себя в государственной измене не признал.
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