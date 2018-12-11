Родители учащихся лицея «Воробьёвы горы» в Москве сообщили о массовом отравлении детей

Речь идёт о десяти детях.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала Татьяна — мама одного из учащихся. К школе прибыли машины скорой помощи.

«Где-то с 10:30 начали подъезжать скорые к зданию школы, Университетский проспект, дом 4а. Жалобы от детей, в основном, начальной школы. Насколько мне известно, около 5 детей госпитализировано в инфекционные отделения больницы. Это информация от родителей. Жалоб было, как минимум, десять, возможно, ещё больше, потому что не ко всем вызвали скорые. Дети жаловались родителям на боли в животе и признаки отравления. Больше всего пострадавших из третьего класса, из одного. На боль в животе жалуются из первого и седьмого класса. Одного ребёнка точно увезли в девятую инфекционную больницу».

По словам Татьяны, школьники жаловались на плесень в запеканке, которую им подавали на завтрак.

«Дети сказали, что, вроде как, в творожной запеканке на завтрак была плесень. Видели её. Документальных подтверждений нет. Мой старший ребёнок сказал, что не ел её. В их классе дети, которые ели, жаловались на живот».

В лицее «Воробьёвы горы» сообщили «Говорит Москва», что на скорой из школы увезли трёх детей. У одного ребёнка подозрение на аппендицит, у другого — температура. Про симптомы третьего пока не говорят.

Как рассказала Татьяна, в школу приехали представители компании-поставщика еды.