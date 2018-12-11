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Родители учащихся лицея «Воробьёвы горы» в Москве сообщили о массовом отравлении детей 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Речь идёт о десяти детях.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала Татьяна — мама одного из учащихся. К школе прибыли машины скорой помощи.
«Где-то с 10:30 начали подъезжать скорые к зданию школы, Университетский проспект, дом 4а. Жалобы от детей, в основном, начальной школы. Насколько мне известно, около 5 детей госпитализировано в инфекционные отделения больницы. Это информация от родителей. Жалоб было, как минимум, десять, возможно, ещё больше, потому что не ко всем вызвали скорые. Дети жаловались родителям на боли в животе и признаки отравления. Больше всего пострадавших из третьего класса, из одного. На боль в животе жалуются из первого и седьмого класса. Одного ребёнка точно увезли в девятую инфекционную больницу».
По словам Татьяны, школьники жаловались на плесень в запеканке, которую им подавали на завтрак.
«Дети сказали, что, вроде как, в творожной запеканке на завтрак была плесень. Видели её. Документальных подтверждений нет. Мой старший ребёнок сказал, что не ел её. В их классе дети, которые ели, жаловались на живот».
В лицее «Воробьёвы горы» сообщили «Говорит Москва», что на скорой из школы увезли трёх детей. У одного ребёнка подозрение на аппендицит, у другого — температура. Про симптомы третьего пока не говорят.
Как рассказала Татьяна, в школу приехали представители компании-поставщика еды.
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