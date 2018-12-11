«Чеченский Халк» подрался с блогером в Москве

Житель Чечни Асхаб Тамаев, которого в Сети прозвали «чеченским Халком» и «шеей-базукой», подрался в Москве с украинским блогером, известным как Филипп Марвин. Об этом блогер рассказал на своем YouTube-канале и показал видео драки.

По словам Марвина, он прилетел в Москву «на шоу» и узнал, что Тамаев тоже в российской столице и собирается «наказать» его. «Чеченский Халк» выкладывал в соцсетях посты, заявляя, что ищет Марвина. Он предполагал, что блогер мог сбежать от него.

Марвина возмутили эти посты, и он сам начал писать своему оппоненту. Блогер публиковал сториз из торгового центра и звал Тамаева на «разборки». В итоге «чеченский Халк» приехал в ТЦ с друзьями.

«Смотрю, идут шесть человек на меня. В итоге четверо отсеиваются в разные стороны. Оказывается, в руках у них были телефоны. Они, видимо, хотели записать видео, как он будет меня избивать жестко», — предположил Марвин.

По словам блогера, Тамаев потребовал извинений (за что, не уточняется). Марвин отказался, и оппонент начал «толкать его в горло». После этого они стали наносить друг другу удары ногами.

Друг Тамаева и менеджер Марвина начали их разнимать, после чего потасовка завершилась. «Чеченский Халк» и его друг развернулись и ушли.

Тамаев на странице «ВКонтакте» рассказал, что пришел на встречу с двумя друзьями. По его словам, он хотел немного проучить Марвина.

«Но друг не позволил, потому что в первую очередь проблемы были бы у меня», — отметил он.

По данным «Комсомольской правды», 16-летний Тамаев прославился в интернете благодаря видео, на котором он демонстрирует обхват шеи в 54 сантиметра и 48-сантиметровые бицепсы.