Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гамбурге задержали предполагаемую участницу ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / DPA/ Sebastian Willnow
Предполагаемая участница террористической группировки "Исламское государство"* задержана в Гамбурге по запросу Генпрокуратуры ФРГ, это 40-летняя гражданка Германии, в ее квартире был проведен обыск, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Задержанная подозревается в поддержке ИГ* по четырем эпизодам", — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая постоянно поддерживала из Германии контакт с проживающим в Сирии членом ИГ*, который вместе с другим боевиком с середины 2016 года планировал проведение теракта в Германии "с большим числом жертв в ходе одного из массовых мероприятий, конкретно не обозначенного". С этой целью упомянутые члены ИГ* должны были прибыть в Германию под видом мужей ранее завербованных гражданок ФРГ, исповедующих ислам. В Германии боевики должны были ожидать дальнейших инструкций по проведению теракта.
Для выполнения этих задач задержанная гражданка ФРГ зарегистрировала в сентябре 2016 года номер мобильного телефона, использовав фальшивые документы. На этот номер были заведены каналы в мессенджере Telegram, а также один канал в WhatsApp. Информация о доступе к этим каналам была передана подозреваемой боевику ИГ* в Сирии с целью дальнейшей координации террористов при подготовке атаки в ФРГ. Также в сентябре 2016 года подозреваемая сообщила террористам, что согласна стать фиктивной женой для одного из боевиков. В ноябре 2016 года двое членов ИГ* попытались выехать по данной схеме из Сирии в ФРГ, но не смогли покинуть страну.
Суд в Германии примет в среду решение об аресте задержанной, говорится в пресс-релизе.
* Террористическая группировка ИГ запрещена в России.
Последние новости
Чеснаков: нет договора о дружбе - нет договора по Керченскому проливу "Я что-то нажал — и все пропало": Трамп подарил России торговлю с Китаем Гениальный русский математик, отказавшийся от денег и друзей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давка была бешеная»125
Эксперт объяснил смысл полета Ту-160 в Венесуэлу64
Матвиенко раскритиковала Носкова
Захарова оправдалась за ремонт дачи за счет НТВ
Украинцы увидели в разрыве договора о дружбе выигрыш для РФ10
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:22
«Давка была бешеная»
Происшествия Новости Москвы
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение