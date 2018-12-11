В Гамбурге задержали предполагаемую участницу ИГ*

"Задержанная подозревается в поддержке ИГ* по четырем эпизодам", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая постоянно поддерживала из Германии контакт с проживающим в Сирии членом ИГ*, который вместе с другим боевиком с середины 2016 года планировал проведение теракта в Германии "с большим числом жертв в ходе одного из массовых мероприятий, конкретно не обозначенного". С этой целью упомянутые члены ИГ* должны были прибыть в Германию под видом мужей ранее завербованных гражданок ФРГ, исповедующих ислам. В Германии боевики должны были ожидать дальнейших инструкций по проведению теракта.

Для выполнения этих задач задержанная гражданка ФРГ зарегистрировала в сентябре 2016 года номер мобильного телефона, использовав фальшивые документы. На этот номер были заведены каналы в мессенджере Telegram, а также один канал в WhatsApp. Информация о доступе к этим каналам была передана подозреваемой боевику ИГ* в Сирии с целью дальнейшей координации террористов при подготовке атаки в ФРГ. Также в сентябре 2016 года подозреваемая сообщила террористам, что согласна стать фиктивной женой для одного из боевиков. В ноябре 2016 года двое членов ИГ* попытались выехать по данной схеме из Сирии в ФРГ, но не смогли покинуть страну.

Суд в Германии примет в среду решение об аресте задержанной, говорится в пресс-релизе.

* Террористическая группировка ИГ запрещена в России.